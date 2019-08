Taranta, M5S all’attacco: la Regione ci dica come spende i soldi

LECCE- Promozione culturale o commerciale? I penstalleti vogliono vederci chiaro e capire il ruolo della Regione nell’ambito della Concertone della Notte della Taranta. In particolare si chiedono come realmente i soldi vengano spesi. “Oggi assistiamo a una deriva sempre più commerciale della Notte della Taranta che nulla ha a che vedere con la valorizzazione del patrimonio culturale del nostro territorio. Per questo, continuo a chiedere –afferma Antonio Trevisi, consigliere regionale M5s– in che termini, anche economici, la Regione Puglia abbia contribuito alla realizzazione della manifestazione”

Da qui la richiesta dell’accesso agli atti avvenuta nelle scorse ore. La prossima settimana, invece, il consigliere Trevisi presenterà una nuova interrogazione.