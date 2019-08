Incendio Colacem, Arpa: valori dell’aria ok, analisi sui terreni

GALATINA- Dopo l’incendio divampato il 18 agosto scorso all’interno del cementificio Colacem di Galatina, dove è andato a fuoco un nastro trasportatore della calcarenite sprigionando una nuvola di fumo nero, Arpa Puglia ha comunicato ai sindaci i risultati del monitoraggio dell’aria: non sono stati registrati sforamenti di inquinanti dalle centraline installate in zona. Ad ogni modo, si procederà anche ad effettuare delle analisi su campioni di terreno per capire se metalli pesanti e altro si siano depositati sui suoli. “L’attenzione resta alta”, dicono i primi cittadini, in attesa dei nuovi dati.