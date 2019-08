A Uggiano torna in scena la “Gran Festa del Pane e dell’Olio”

UGGIANO LA CHIESA- La piccola comunità di Uggiano La Chiesa è pronta a rinnovare per il decimo anno consecutivo l’ormai tradizionale appuntamento estivo con la “Gran Festa del Pane e dell’Olio”, in programma venerdì 23 agosto insieme alla rassegna di musica e canti tradizionali del Mediterraneo “Folk Sound Festival”.

“E’ la Gran Festa delle piccole comunità locali, delle loro specificità, delle loro storie e della loro cultura. Dal 2010 trasformiamo, per un giorno, Uggiano La Chiesa nella ‘capitale’ della fratellanza tra territori, città e agroalimentare. E in questi anni quasi 100 città provenienti da tutta Italia, e alcune anche dall’estero, sono state ospiti, della nostra comunità, nel ‘nome’ del pane e dell’olio. Quest’anno la presenza, ancora una volta, di oltre 20 comuni che arriveranno a Uggiano con i loro gonfaloni, le loro produzioni tipiche e con le loro tradizioni popolari confermano la Gran Festa del Pane e dell’Olio e il Folk Festival come una tra le più importanti manifestazioni dell’estate salentina”, ha spiegato il sindaco di Uggiano la Chiesa Salvatore Piconese.

Anche quest’anno, come nelle precedenti edizioni, parteciperanno all’evento le quattro città gemellate con il Comune di Uggiano la Chiesa, Cerchiara di Calabria, Fossacesia, Ostra Vetere e Lugo di Vicenza, i Comuni aderenti alle “Città dell’Olio” e oltre 15 comuni pugliesi e salentini, a partire dalla Città di Lecce. La festa, infatti, rappresenta un’occasione importante per promuovere le relazioni istituzionali tra enti locali e valorizzare le produzioni agro alimentari ed enogastronomiche del Salento.

Novità di questa decima edizione l’omaggio dell’Amministrazione comunale di Uggiano La Chiesa a Luigi Chiriatti, editore e studioso di cultura popolare, al quale sarà consegnato un riconoscimento ufficiale per l’impegno profuso, da oltre 40 anni, nella ricerca nel folklore e nelle tradizioni popolari salentine.

Alle ore 20.30, la Festa prenderà il via con la parata delle città ospiti dell’evento che, partendo dalla piazzetta di Sant’Antonio, attraverserà il centro cittadino per arrivare in piazza Umberto I dove, alle ore 21, si apriranno gli stand espositivi e degustativi delle produzioni agroalimentari della città partecipanti.