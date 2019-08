Volo cancellato, passeggeri a terra: Ryanair condannata

BRINDISI- Un volo cancellato in piena estate nonostante l’aeroporto fosse operativo a fronte di un presunto sciopero. Ryanair è stata condannata a risarcire con 822 euro due coniugi neretini, che si sono rivolti al giudice di pace di Brindisi per il tramite dell’associazione Codici Puglia.

Il 25 luglio di un anno fa, la coppia avrebbe dovuto prendere il volo da Bologna a Brindisi del mattino presto, ma è stato cancellato ed è stata costretta a rimanere in Emilia un altro giorno, per poi rientrare nella città messapica con il treno e andare a recuperare la propria auto all’aeroporto. Rientrare a Brindisi con il volo Ryanair FR4338 in partenza da Bologna alle 06.25 ma, giunti in aeroporto dopo una levataccia notturna, apprendevano che il proprio volo era stato cancellato, nonostante l’aeroporto fosse regolarmente operativo, giungendo a destinazione con oltre 33 ore di ritardo rispetto al previsto.

Con la sentenza, il giudice di pace ha stabilito che “la Compagnia, una volta appresa la proclamazione dello sciopero, era nelle condizioni di predisporre diversamente le attività di volo per non essere costretta alla cancellazione… e era certamente nelle condizioni di avvisare con anticipo la propria utenza del disservizio venutosi a creare”.