Stop ai furbetti dell’ombrellone segnaposto: sequestri della Polizia Locale

NARDÒ – Stop ai furbetti dell’ombrellone “segnaposto”. Uomini della Polizia Locale di Nardò, nella tarda serata di domenica, hanno messo un freno alla deprecabile abitudine di piazzare nottetempo (quando la spiaggia è completamente libera) gli ombrelloni sull’arenile e di “prenotare” dunque la postazione per la mattina seguente, anticipando sul tempo gli altri bagnanti. Una consuetudine che si è diffusa anche sul litorale neretino e che è espressamente vietata dall’ordinanza balneare 2019 della Regione Puglia, che riporta appunto il divieto di “lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, lettini, sedie sdraio, tende o altre attrezzature”. Gli agenti, agli ordini del tenente colonnello Cosimo Tarantino, sono intervenuti in diversi punti del litorale, procedendo alla individuazione e al sequestro di 11 ombrelloni e di altra attrezzatura. Impossibile risalire ai proprietari. Verifiche di questo tipo proseguiranno anche nei prossimi giorni.

“Avevamo diverse segnalazioni – commenta l’assessore alla Polizia Locale Bernaddetta Marini – e abbiamo deciso di intervenire in questi giorni di massimo afflusso sulle spiagge. È un malcostume detestabile, nel nome di una presunta “privatizzazione” della spiaggia libera che oltre ad essere vietata, è un segnale di inciviltà. Colpisce l’approvazione esplicita dei presenti, che hanno espresso ai nostri agenti viva soddisfazione per l’operato. Per quanto possibile e nel rispetto delle priorità del lavoro quotidiano della Polizia Locale, riteniamo giusto insistere nel contrasto di comportamenti di questo genere”.