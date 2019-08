Ilva, Arcelor ricorre al Tar contro riesame Aia. La Regione non ci sta

TARANTO – ArcelorMittal ha presentato ricorso al Tar Puglia per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Ambiente del 27 maggio che ha “disposto il riesame dell’AIA, autorizzazione integrata ambientale”. La Regione Puglia non ci sta e il presidente Emiliano annuncia di aver già dato mandato all’Avvocatura regionale di intervenire ad opponendum nel giudizio al TAR Lecce.

Il decreto contro il quale Arcelor ha presentato ricorso seguiva l’istanza con cui il sindaco di Taranto chiedeva di avviare il riesame dell’Aia visto il rapporto di valutazione del danno sanitario elaborati da Arpa Puglia e Asl Taranto. Così facendo “il gestore ci fa comprendere che non ha alcun interesse per il futuro di Taranto, ricorrendo alle aule di tribunale -ha detto il primo cittadino- Questo è lo schiaffo più grande. Evidentemente qualcuno ha pensato che a Ferragosto fosse possibile l’ennesimo saccheggio e l’ulteriore presa in giro di questa città”.