Lecce e Linkem connessi per il settore giovanile

LECCE – (di Tonio De Giorgi) La società giallorossa ha stretto una importante collaborazione di partnership con Linkem operatore leader nell’erogazione di servizi internet a banda larga senza fili. È un’azienda romana con il maggior numero di clienti nel territorio salentino. “Stiamo ampliando come ci auguravamo gli investimenti sul settore giovanile – ha detto Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce -, questo accordo che abbiamo stretto con Linkem, un marchio di livello nazionale ci permette di essere un pochino più ambiziosi”.

Il marchio Linkem comparirà sulle maglie delle squadre del settore giovanile. “Ci dà l’opportunintà di essere ancora più ambiziosi e di essere protagonisti pure quest’anno – ha ribadito Dario Carofalo, consigliere d’amministrazione delegato al settore giovanile -, siamo ambiziosi e vogliamo portare il settore giovanile ad essere vincente come un tempo”. A rappresentare Linkem c’era l’amministratore delegato, il dottor Davide Rota, fondatore tra l’altro dell’azienda romana. “Il nostro cuore è in Puglia – ha detto Rota -, questo accordo ci permette di mettere a disposizione del Lecce tutto il nostro know-how tecnologico. Da sempre connettiamo le persone”. Da oggi la formazione Primavera inizierà il ritiro con il quartier generale che sarà al Resort Ristoppia. “Abbiamo fatto mercato attingendo da Foggia e Palermo – ha dichiarato Gennaro Del Vecchio, responsabile del settore giovanile -, inoltre abbiamo stretto rapporti pure con club di Serie A. Per me è una grande responsabilità e spero di onorare questo progetto, mi auguro che il Lecce resti in A per diversi anni perché così sarà più facile lavorare”. Alla guida della Primavera è stato confermato Sebastiano Siviglia. L’allenatore della Berretti sarà Primo Maragliulo; per l’Under 17 nazionale c’è una new entry e si tratta di Emiliano Corsi. L’Under 16 sarà guidata da Schipa, l’Under 15 da Vincenzo Mazzeo. A Luca Renna è stata affidata la guida dei Giovanissimi regionali. Nel settore giovanile si registra il ritorno di Roberto Vergallo come preparatore dei portieri.