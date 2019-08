Ospedale Copertino, carenza personale medico. Il sindacato Cobas scrive alla Regione

COPERTINO- Continua lo smantellamento dell’Ospedale San Giuseppe da Copertino e i trasferimenti in altri nosocomi di diverse figure professionali. Lo denuncia il sindacato Cobas inviando una lettera al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

“Al momento nell’ospedale di Copertino vi è una carenza di personale medico, completa e costante assenza di posti letto nei reparti di medicina e geriatria; il centro trasfusionale con un solo medico e quindi attivo solo 6 ore al giorno. Così non va e constatiamo che nonostante cambino gli attori la trama rimane sempre la stessa: la politica tira i fili di personaggi senza carattere che attuano le direttive acriticamente, a scapito dei pazienti e di un sistema ormai al limite dell’implosione. In questi anni la Giunta Regionale, ha smantellato questo sistema costruendo un cronicario senza futuro, con Direzioni poco incisive (per essere buoni) e senza referenti in quasi tutti i pochi reparti ancora funzionanti. Salvare il Presidio ospedaliero di Copertino si può e si deve -concludono- Siamo ancora in tempo”.