Luigi Mazzei: “Nessuna inconferibilità. Auguri ad Alfredo Pagliaro e Gigi Valente”

LECCE- “Nessuna inconferibilità esiste, in quanto il Dottor Alfredo Pagliaro non poteva esercitare il ruolo di Consigliere Comunale fino alla verifica dei requisiti che doveva avvenire nel primo Consiglio. Le reazioni scomposte dimostrano che la perdita del potere non è stata ancora digerita”. Così il coordinatore provinciale di Puglia Popolare, Luigi Mazzei. “Un’opposizione costruttiva non avrebbe mai dovuto avviare un azione di attacco personale insulsa, sapendo bene che le regole sono normate e si tratta di un incarico fiduciario e non di un concorso pubblico”. E fa gli auguri a Dino Pagliaro e al consigliere Gigi Valente.