Il Lecce lavora all’Acaya. Meluso cerca rinforzi tra delusioni e nuove idee

LECCE (di M.C.) – Il Lecce del dopo ritiro di Santa Cristina in Val Gardena è un Lecce che corre in casa, presso l’Acaya Golf Resort, ed è già una squadra che può contare su un gruppo che ha imparato a conoscersi, ad amalgamarsi, dove i nuovi si sono già integrati grazie al modo empatico di agire di chi c’era già, di chi questa serie A l’ha conquistato sul campo e la difenderà a denti stretti; la squadra di Liverani continua a lavorare tra palestra ed esercitazioni in campo e partitelle, tutto a porte aperte di fronte ai propri tifosi.

Ancora assente Mancosu che sta praticando le terapie per il problema al ginocchio dopo aver risolto quello al polpaccio. Shakhov e Fiamozzi si allenano in differenziato, con il primo che dovrebbe rientrare in gruppo in tempi brevi mentre il terzino ex Genoa deve recuperare lentamente dopo l’intervento di microdiscectomia per ernia discale.

Liverani attende i rinforzi e se il tris di calciatori del Sassuolo, Babacar, Goldanica e Dell’Orco, sembrano ad un passo, ormai sono sfumate le trattative per Venuti e Saponara, durissime le dichiarazioni di Mauro Meluso nei confronti della Fiorentina, che deluso dal comportamento della società toscana, in un’intervista al sito FirenzeViola.it avrebbe detto:“Venuti non mi interessa più. Semplicemente non ho più saputo nulla. Il giocatore è sempre stato educato e lineare nei suoi comportamenti, ma se trovo maleducazione dall’altra parte lascio perdere. Saponara? No, neanche se me lo paga tutto la Fiorentina”. Una frattura con il club viola che lascia presagire ad una chiusura totale delle trattative, ed è un peccato per Lorenzo Venuti che sembrava ormai con la valigia in mano in direzione Lecce e la trattativa era stata già definita.

Ovviamente questo è il calciomercato di serie A, presumibilmente anche il direttore sportivo giallorosso dovrà fare altri tipi di valutazioni.

Adesso si riaprono suggestive piste che potrebbero portare all’ex Nenad Tomovic ma c’è la concorrenza della Spal, e anche all’ex Giulio Donati; un rinforzo però servirebbe anche sulla trequarti e tra le ipotesi, ma sono solo voci di corridoio al momento che non trovano nessuna conferma, potrebbe esserci un ritorno di fiamma per Cesar Falletti del Bologna ma tutto è aleatorio in un mercato in cui non basta più una stretta di mano.