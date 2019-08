Ufficializzata la candidatura ai Giochi Mediterranei 2025: Taranto favorita

TARANTO- Il governo ha dato il via libera alla candidatura del capoluogo jonico come sede dei Giochi del Mediterraneo nel 2025. Ieri sera è arrivata la decisione del Consiglio dei Ministri. Il 24 agosto a Patrasso sarà presa la decisione finale del comitato organizzatore sulla città che ospiterà la competizione.

Potrebbe essere una importante occasione di rilancio e di sviluppo per la città, per il territorio jonico e per l’intera regione. Il comitato promotore dei Giochi si è costituito solo il 3 maggio scorso per portare avanti la proposta scaturita dal piano strategico “Taranto futuro prossimo” alcuni mesi fa, frutto della collaborazione tra Asset, Comune di Taranto e Regione Puglia.

Ottimista l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Mino Borraccino: “Se – come tutto lascia ormai supporre – la sede di Taranto sarà confermata per i Giochi del Mediterraneo, avremo un’occasione straordinaria per tutta la nostra regione, dal momento che l’evento sarà di portata internazionale con centinaia di atleti di 26 Paesi, che saranno ospitati per 15 giorni in città. Metteremo quindi a sistema tutte le risorse umane ed economiche che possono essere destinate a questo progetto, compresa una parte di quelle previste all’interno del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) di Taranto. Si rende necessario mettere a disposizione decine di impianti sportivi, a partire da una piscina olimpionica che ancora manca a Taranto, ma anche una notevole ricettività alberghiera”.