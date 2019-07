Messuti entra in Forza Italia ma Sentire Civico attende

LECCE- L’avvocato Gaetano Messuti, candidato alle primarie del centrodestra per le scorse amministrative a Lecce, passa in Forza Italia. Domani nella sede nazionale di Forza Italia (Piazza San Lorenzo In Lucina, Roma), il coordinatore regionale di Fi, l’on Mauro D’Attis, ed il vice commissario, il sen Dario Damiani, terranno una conferenza stampa per la sua ufficiale adesione al partito. A lui sarà affidato l’incarico di responsabile regionale per la Puglia delle liste civiche collegate al partito.