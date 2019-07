Spiagge Plastic Free, balneari: ad agosto scorte a rischio

PORTO CESAREO- Non sono contrari alla novità, tutt’altro. Un po’ di programmazione in più, però, non avrebbe guastato e in vista di agosto la preoccupazione cresce. Siamo stati a Porto Cesareo e con i balneari del posto torniamo ad occuparci dell’ordinanza emanata dalla Regione Puglia lo scorso aprile per bandire la plastica dalle spiagge.

Il nodo è lo stesso rimarcato lo scorso 7 luglio dal Sindacato degli stabilimenti Balneari di Lecce, per bocca del presidente Alfredo Prete. Quest’ultimo lamentò ai nostri microfoni quanto la scelta della Regione Puglia, prima in tutta Italia ad aver aderito alla novità plastic free, rischi di rivelarsi un flop. E questo perchè le aziende produttrici non erano pronte a riconvertire la produzione. Un passaggio dai costi altissimi, un investimento da decine di milioni di euro che, per le sole tre regioni pioniere in tutta Italia, la gran parte delle aziende ha scelto di rinviare: gli introiti potrebbero non ammortizzare i costi.

Di fatto quando mancano pochi giorni all’avvio del mese di agosto, il rischio è -dicono i balneari- che la produzione alternativa alla plastica non riesca a soddisfare le richieste di tutti i lidi della Regione….Plastic free, basta il pensiero?