Per agosto atteso in Puglia oltre un milione di turisti

SALENTO- Per il mese di agosto 2019 la Puglia è la regina delle vacanze per il Centro Sud Italia e le isole maggiori. La nostra regione con 1,1 milioni di turisti che generano 4,152 milioni di presenze si colloca al sesto posto della classifica regionale nazionale, subito dopo i colossi del turismo quali Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Alto Adige e Lombardia. Superando, dunque, grandi performer turistici quale Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna.

«La Puglia continua il suo trend in salita – commenta Francesco Caizzi, presidente della Federalberghi Puglia – i gufi e le speculazioni mediatiche dei mesi scorsi sono stati smentiti dai dati di agosto 2019. La Puglia aumenta il suo appeal, il nostro mare continua ad avere un andamento in salita e le nostre bellezze dell’entroterra crescono con sempre più slancio. La stagione 2019, dunque, sta marciando secondo i migliori auspici. Non solo mare, ma sono richiestissimi tutto l’anno i nostri borghi, le nostre bellezze naturali, le cattedrali, i castelli federiciani, i nostri siti Unesco, i trulli, le masserie, l`enogastronomia, ma anche le nostre città d’arte come Bari, Taranto, Lecce, Brindisi che hanno cominciato ad aggiungere importanti flussi di turismo leisure al consolidato movimento business.»