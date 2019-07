Si toglie la vita inalando gas: altro suicidio nel carcere di Lecce

LECCE- Un altro suicidio nel carcere di Lecce. È avvenuto ieri pomeriggio verso le ore 14, nel reparto circondariale C1 2° sezione denominata REIS (reparto elevato indice di sicurezza). Lì un 40enne di origini brindisine, accusato di reati legati agli stupefacenti e con problemi di adattamento al sistema carcerario, si è tolto la vita con l’inalazione di gas attraverso le bombolette in dotazione tipo campeggio.

A darne notizia è il vicesegretario regionale Osapp Puglia Ruggiero Damato: “Tale episodio – dice – fa emergere ancora una volta le criticità del sistema penitenziario e la gravissima carenza di polizia penitenziaria soprattutto nel ruolo agenti/assistenti. Ogni perdita di vita umana è una sconfitta per tutto il sistema penitenziario e soprattutto per il poliziotto che non riesce a salvare una vita”.