“Partecipazione e nuova politica”, Mrs nella trincea di Sogliano Cavour

SOGLIANO CAVOUR- Fare politica sui territori, essere presenti anche e soprattutto nelle trincee più difficili, dove servono approcci nuovi: l’apertura della sede del Mrs a Sogliano Cavour ha questo significato, serve a segnare un passo diverso in un comune che negli ultimi tempi ha dovuto fare i conti con qualcosa di inedito per la sua storia e di cui segna inevitabilmente uno spartiacque, vale a dire lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. Ricominciare con nuovi significati e nuovo stile, dunque, e crederci ancora alla politica: è quanto ha rimarcato Giovanni Casarano, soglianese e membro del direttivo del Mrs.

Un luogo centralissimo quello scelto come sede, piazza della Repubblica. Venerdì pomeriggio, durante l’incontro inaugurale, il coordinatore cittadino Roberto Cucco ha spiegato i motivi dell’adesione al Movimento, dopo una militanza in un altro partito del centrodestra, nel quale, però, a suo dire, è mancato l’abc del fare politica: la partecipazione.

Si guarda avanti, ora. E vuole farlo anche il coordinamento di Sogliano, riprendendo le redini di progettualità necessarie e difesa territoriale, cardini del Movimento, come ribadito dal suo presidente Paolo Pagliaro.