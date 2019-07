Musica e grandi artisti per la XV^edizione di “Un’Emozione dal Salento”

MAGLIANO- Musica, spettacolo e grandi artisti per la XV^edizione di “Un’Emozione dal Salento” in programma domenica 21 luglio a Magliano. Organizzata dall’associazione “Magliano Ti Amo” del patron Tonio Paladini, la serata col patrocinio del Comune di Carmiano, GAL Terra d’Arneo e Regione Puglia, con un mix di sonorità coinvolgenti accenderà i riflettori sul tema del “viaggio” inteso come percorso nelle arti e occasione di conoscenza del Salento che accoglie.

Tra gli ospiti Franco Simone, Povia, Tony Esposito, Dino Paradiso, Enza Pagliara, e tanti altri…Come da tradizione, il tutto sarà accompagnato dalle note dell’orchestra “Terra del sole” diretta dal Maestro Enrico Tricarico e dalle coreografie della ballerina Ninfa Fersini.

Ed ancora, intense emozioni con i maestri di tango argentino Sandra Cavaliere e Santiago Monticelli, la danzatrice Sophia Guida e gli attori di Scena Muta.

La kermesse 2019, dopo i successi delle passate edizioni, vede riconfermata la direzione artistica all’apprezzato duo composto dal musicista Martino De Cesare e l’attore Ivan Raganato, che sarà anche il presentatore della serata insieme alla giornalista Alessandra Macchitella.