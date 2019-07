Lapadula: “Lecce è quello di cui avevo bisogno dopo aver perso due anni”

LECCE – (di Tonio De Giorgi) Al Via del Mare presentato l’attaccante Gianluca Lapadula proveniente dal Genoa. “Appena uno dei miei procuratori mi ha parlato di Lecce, l’idea mi è piaciuta molto, anche per l’entusiasmo che si è creato in città. Conosco molto bene questa Regione, ci vengo da quando ero bambino. Lottare per la salvezza non sarà un problema, l’ho fatto a Genova nelle ultime due stagioni e mi è servito molto”.

IL LECCE – “Avevo bisogno proprio di questo. Spero di essere Lapadula. So che qui c’è grande entusiasmo e grande calore per le due promozioni”.

LIVERANI – “Me ne hanno parlato bene, è un grande allenatore e ha molto carisma”.

RUOLO – “Posso giocare sia da prima che da seconda punta”.

GENOA – “Il Genoa mi ha messo da parte sin dallo scorso ritiro estivo. Non mi volevolano vedere neanche in cartolina al Genoa, però sono scelte societarie che vanno rispettate. Sono rimasto molto dispiaciuto per come mi hanno trattato. Ora per me inizia un cammino molto importante, che ho voluto fortemente. Adesso penso solo al ritiro e a fare bene in questo mese”

DUE ANNI PERSI – “In queste due stagioni ho perso quello che mi ero guadagnato in precedenza, non solo al Milan, ma pure al Pescara e poi ho fatto tanta gavetta in Serie C. In questi due anni ho conosciuto un calcio che non conoscevo e ch ha lasciato in me molta delusione. Dentro di me ho tanta rabbia che spero di fare esplodere in campo.

LA CITTÀ – “Tantissima gente mi ha parlato di Lecce. Tra gli altri anche Checco Palmieri: mi ha detto che è una città stupenda. E poi sono qui da due giorni e non ho pagato ancora un caffé”.

LA PUGLIA – “Vengo in questa bellissima regione, a Savelletri, sin da piccolo, ho parenti a Fasano”.