Allarme meteo, allerta arancione. In arrivo forti temporali.

SALENTO- Forti acquazzoni, temporali, rischio idrogeologico. La Protezione Civile di Puglia ha diramato un’allerta meteo per tutte le zone del Sud dalla regione. Nel Salento nelle prossime ore sono previsti forti temporali. Un’allerta arancione per la giornata di sabato e gialla per domenica. Un week-end rovinato quindi con molti spettacoli ed eventi all’aperto che sono stati annullati. Una tregua che è durata poco dopo l’ondata di maltempo che ha letterarmente messo in ginocchio le province di Lecce, Brindisi e Taranto mercoledi sera.