Ultimo ciak per Verdone: “Il Salento era ciò che serviva. Qui una luce speciale”

BARI – L’ultimo ciak è fissato per giovedì prossimo, poi per Carlo Verdone, Max Tortora, Rocco Papaleo e Anna Foglietta, sarà tempo di lasciare la Puglia.

Otto settimane di riprese, tra il barese e, “soprattutto” – ha detto l’attore regista Verdone, congedandosi ufficialmente – il Salento. Qui tra Castro, Sant’Andrea, Porto Badisco, Santa Cesarea Terme, Serrano, Otranto ha trovato, ha detto, una luce speciale: “Serviva proprio – ha spiegato il regista -. Penso di aver fatto un bel finale. A Castro, c’è una bella immagine. L’ho vista da quello che mi ha mandato il montatore, molto efficace. Ecco, quelle immagini che non hai mai toccato. Mi sono stupito di come la luce sia diversa – ha continuato – il mare sia diverso, il colore delle rocce è diverso. Si sente qualcosa di diverso che ti porta a recitare in maniera diversa. Ti adatti all’atmosfera del luogo”.

E non solo. Lavorare in Puglia – ha spiegato ancora Carlo Verdone – non è una scelta causale. “Ho girato in lungo e in largo il sud Italia. Potevo andare in Campania, ma ho scelto la Puglia e sono stato premiato”. Non sarebbe stato lo stesso, perché qui – ha aggiunto – è stato accolto come mai si sarebbe aspettato. “Quando incontri persone così – ha proseguito Verdone – anche professionalmente, così preparate, disponibili e gentili lavori con grande slancio e leggerezza, lavori diversamente. E questo ci ha aiutati perché è un film all’apparenza semplice ma in realtà non è così. E’ un film delicatissimo, dove gli stati d’animo vanno calibrati”

Il film, sostenuto da Apulia Film Commission, parla di tre uomini e una donna. Una équipe di medici – le scene sono state girate negli ospedali Gvm Care&Research della Puglia – ma soprattutto di amici. Perché l’amicizia per Verdone è una cosa seria: “Crediamo di avere centinaia di amici ma sono tutti virtuali. I veri grandi amici si sono sempre contati sul palmo di una mano”.

In un folle viaggio on the road verso i mari del Sud, i quattro amici vivranno incredibili ed esilaranti avventure, in pieno stile Verdone, che con ‘Si vive una volta sola‘ è arrivato al suo 27esimo film.

Nelle sale uscirà il prossimo febbraio.