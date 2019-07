Tenta di impiccarsi in carcere: uomo detenuto salvato dalla Polizia Penitenziaria

LECCE – Un uomo detenuto nel carcere di Lecce ha tentato il suicidio impiccandosi. È stato salvato dagli agenti della Polizia Penitenziaria. È successo nella notte, poco prima delle 3,00.

A darne notizia, Pasquale Montesano, segretario Generale Aggiunto OSAPP: “ Dopo gli eventi dei giorni scorsi che hanno caratterizzato il dramma del sistema penitenziario a Foggia a Taranto come in tutta la Puglia, un uomo ha tentato il suicidio mediante impiccagione con mezzi rudimentali. Affetto da problemi psichiatrici, già autore nei giorni scorsi di atti di autolesionismo, è stato salvato in extremis dalla Polizia Penitenziaria. Privo di sensi, dopo essere stato rianimato è stato inviato d’urgenza in ospedale dove resta ricoverato in prognosi riservata. Non più rinviabili -continua Montesano- urgenti e indifferibili interventi di Governo e di Amministrazione, pena maggiori e più gravi conseguenze”.