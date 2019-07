A Mottola, la XXVII edizione del Festival Internazionale della chitarra

MOTTOLA- A Mottola, le Serenate nel centro storico hanno inaugurato la XXVII edizione del Festival Internazionale della chitarra, che si svolgerà fino a domenica 14 luglio, con una tappa anche a Crispiano

Nella sette giorni si avrà modo di ascoltare di versi generi musicali: dal tango al latin jazz, dal pop funky al flamenco, passando per un omaggio a Domenico Modugno. In tutto ci sono oltre 20 concerti in programma, con quattro esclusive nazionali (i concerti di Sarah- Jane Morris e Antonio Forcione, Pedro Navarro Trio, Zoran Dukic e la master class di Leo Brouwer) e uno spazio anche ai giovani talenti, con il progetto Euro Strings, una rete di festival di 17 paesi

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Accademia della Chitarra ed è patrocinata da Unione Europea, Regione Puglia, Comune di Mottola, Lions Club Massafra-Mottola “Le Cripte” e Pro Loco. I