Psr, sospeso il secondo bando

BARI – PSR, l’assessorato regionale sospende il secondo bando accogliendo l’appello rivolto al presidente Michele Emiliano di dar seguito allo scorrimento delle graduatorie, così come riviste dal Tar, piuttosto che procedere con una seconda gara.

Il tutto anche al margine della mozione presentata dal consigliere regionale di Direzione Italia, Francesco Ventola.

La notizia della sospensione del bando giunge dal Dipartimento Agricoltura, a firma del dirigente Luca Limongelli. ‘Sono in corso approfondimenti tecnici finalizzati ad individuare le azioni più utili da porre in essere per il perseguimento del target di spesa -si legge- Alla luce di tale circostanza è provvisoriamente sospeso, fino al 14 luglio, il secondo avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la sottomisura 4.1a’.

I dati di attuazione del PSR, lo ricordiamo, vedono la Puglia in gravissima difficoltà, tanto che i fondi destinati all’ agricoltura potrebbero essere a rischio. Da qui la decisione da parte della Regione Puglia di chiedere una deroga all’Unione Europea.