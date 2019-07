Sticchi Damiani: “A stretto giro due attaccanti e due difensori”

LECCE – (di Tonio De Giorgi) I prossimi giorni si annunciano molto movimentati per il mercato del Lecce. Prima del ritiro il direttore sportivo giallorosso mauro Meluso potrebbe aggiungere alla lista dei convocati per il ritiro in Trentino almeno un paio di giocatori. Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha ribadito quanti giocatori Meluso sta cercando e in quali ruoli. “A stretto giro quello che faremo saranno due attaccanti e due difensori centrali. Yilmaz? Un giocatore straordinario”, ha detto il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani. Per l’attacco il Lecce è convinto a chiudere per Lapadula. L’attaccante è in uscita dal Genoa, ma con il club di Preziosi bisognerà trovare un accordo sull’ingaggio del calciatore, che gli sarà corrisposto in compartecipazione tra Genoa e Lecce. Con il sodalizio genovese Meluso sta trattando pure Rossettini, 34 anni, difensore rientrato al Genoa dopo il prestito al Chievo. Rossettini è una vecchia conoscenza di Meluso, il quale vorrebbe arruolarlo nel Lecce di Liverani. Sempre per il ruolo di centrale il diesse giallorosso ha messo nel mirino Augustin Rogel, 21 anni, uruguaiano. È un difensore, 190 centimetri di altezza, che gioca nel Kryl’ja Sovetov, Seconda Serie del campionato russo. Il direttore sportivo Mauro Meluso lo ha visto all’opera ieri in un’amichevole disputata contro gli sloveni del Celjie. Rogel, nato nel 1997 a Mntevideo, ha giocato nel Nacional prima di trasferirsi in Russia. Potrebbe essere uno dei due centrali difensivi che sta cercando il Lecce. Un giovane da far crescere alla corte di Liverani e nel massimo campionato italiano. Roger era finito nel mirino, tempo fa, pure del Milan e della Fiorentina. Tornando all’attacco, il Lecce attende sempre una risposta da Burak Yilmaz. L’attaccante del Besiktas sta cercando di convincere la sua società a lasciarlo partire. Il Lecce ha già un accordo con il calciatore e in Via Colonnello Costadura sono convinti di poter annunciare presto l’attaccante della Nazionale turca. Sempre per l’attacco la società giallorossa continua a seguire la pista che conduce a Ciano. Il calciatore del Frosinone vorrebbe giocare ancora nel massimo campionato, ma l’accordo tra Lecce e Frosinone sembra ancora lontano. Nella passata stagione Ciano ha collezionato 33 presenze e segnato 7 gol