Impianto Poggiardo, Emiliano incontra i sindaci: preso impegno a dislocare rifiuti

LECCE- Incontro in città tra il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, i sindaci e Ager nella sede del Comune, sulla ipotesi delle diminuzioni di conferimento di umido nell’impianto di Poggiardo. Stando a quanto emerso sono stati presi degli impegni per rallentare nelle prossime ore i conferimenti di umido su Poggiardo e ridisclocarli su altri impianti.

“Oggi ci siamo scusati con il Sindaco di Poggiardo- ha detto Emiliano- perché la comunicazione non ha consentito al Sindaco né di capire bene cosa stesse accadendo e né tantomeno di spiegarlo ai suoi concittadini e quindi ha avuto un sovraccarico dell’impianto che non era previsto dagli accordi”.“In Puglia – ha aggiunto – sta aumentando la raccolta differenziata dell’umido e abbiamo raggiunto livelli europei. Però servono gli impianti e se i sindaci non ci danno la disponibilità a costruire gli impianti di compostaggio è chiaro che si rischia di doverli mandare al nord con il conseguente aumento delle tariffe. Tutti questi elementi vanno spiegati ai cittadini e ai Sindaci che non possono trovarsi con sovraccarichi degli impianti senza un’adeguata informazione da parte dell’Ager”.