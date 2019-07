“Pista ciclabile fino al campus Ecotekne”: all’appello si uniscono i candidati rettori

LECCE- L’appello, rivolto al Comune, è contenuto in una lettera. A rilanciarlo anche i quattro candidati rettori dell’Università del Salento.

Di seguito il contenuto integrale della missiva:

“La nuova pista ciclabile del Comune di Lecce di prossima realizzazione prevede la partenza dal Parco Belloluogo (quindi da Studium 2000) e terminerebbe al Parco di Rudiae.

Ricordiamo che è rimasta fino ad ora inevasa la richiesta, avanzata da studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo dell’Università del Salento del CNR, e dai numerosi lavoratori del distretto Dhitech, di poter raggiungere Ecotekne attraverso un percorso sicuro in bicicletta a partire dal capoluogo. La pista ciclabile in programmazione da parte del Comune di Lecce potrebbe ora fornire una risposta a tale esigenza, a condizione però che il percorso non si concluda al Parco di Rudiae ma presso il Campus universitario di Ecotekne.

In tal modo l’opera che si andrebbe a realizzare, con significativo impegno finanziario pubblico, avrebbe una reale fruibilità e risponderebbe ad una esigenza avvertita da molti.

I fondi per completare la pista ciclabile oltre il Parco di Rudiae, proseguendo per circa 1 km di percorso solo in parte ex novo fino ad Ecotekne, possono essere rinvenuti parzialmente nei risparmi realizzati sul progetto attuale e trattenuti dalla Regione; oppure reperiti attraverso il bando della Regione “P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020-AsseIV- Azione 4.4. Avviso Pubblico per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione di reti percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in aree urbane e suburbane”.

Si fa pertanto appello all’Assessore Regionale ai Lavori pubblici, all’Assessore del settore Mobilità e al Sindaco del Comune di Lecce, perché ciascuno per le proprie competenze si adoperi per progettare e finanziare la realizzazione – in tempi brevi – di tale percorso di collegamento sostenibile tra la città di Lecce e il Campus universitario di Ecotekne, auspicando che venga inserito nella rete ciclabile “bicipolitana” che interesserà l’area Stazione ferroviaria-Ospedale-Rudiae, di prossima realizzazione”.

COBAS

DirPubblica

Link Lecce

MO.Bici aps

Spazio Sociale ZEI – Circolo ARCI Lecce

Studenti-Indipendenti Lecce

UIL RUA

USB

USI Ricerca

Ass. Vivere Lecce