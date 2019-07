Educatore socio-pedagogico: corso intensivo di formazione

LECCE- È un’occasione da non perdere che UniSalento offre a quanti lavorano o hanno lavorato da educatori nei settori pubblici e privati o, ancora, hanno conseguito un Diploma magistrale senza aver avuto la possibilità di continuare gli studi universitari. Parte il “CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE PER LA QUALIFICA DI EDUCATORE SOCIO-PEDAGOGICO”, con iscrizioni entro il 30 settembre. In convenzione con la Regione Puglia, costi agevolati per vincitori e vincitrici di borse di studio degli avvisi comunali.

Grazie a un’apposita convenzione sottoscritta tra l’Università del Salento e la Regione Puglia, potranno iscriversi a un costo agevolato i vincitori e le vincitrici delle borse di studio di cui agli avvisi comunali approvati in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 2034/2018 relativa al Decreto legislativo 65/2017 “Istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”.

«L’avvio di questo Sistema integrato è una realtà sostanzialmente in atto in Puglia», ha rimarcato l’Assessore a Lavoro, formazione professionale, diritto allo studio e istruzione della Regione Puglia Sebastiano Leo «attraverso la realizzazione di una serie di azioni amministrative rivolte ai Comuni pugliesi per un utilizzo strategico delle risorse del Fondo per l’avvio del Sistema integrato. Tra i vari interventi, Regione Puglia ha inteso anche sostenere la formazione del personale educativo e docente operante nel Sistema integrato attraverso un’azione mirata in convenzione con le Università pugliesi».