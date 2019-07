Dopo Porto Cesareo, anche Torre Guaceto diventa smoke-free

BRINDISI – Dopo Porto Cesareo, a partire dal prossimo lunedì 8 luglio sarà vietato fumare anche a Torre Guaceto.

“Le ragioni della nuova disposizione – fa sapere il presidente del Consorzio di Gestione, Corrado Tarantino – sono connesse a 4 principali motivazioni legate alla salute, al contrasto all’impatto antropico sull’area protetta, alla prevenzione degli incendi e alla tutela dell’utenza della Riserva.

In base a quanto rilevato dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, infatti, il fumo di tabacco risulta essere una delle principali cause di morte e di disabilità tra la popolazione.

I rifiuti derivanti dal fumo di sigarette costituiscono materiale non biodegradabile e contengono un grande quantitativo di componenti nocive per l’ambiente quali: nicotina, polonio 210, composti volatili tossici, catrame, idrocarburi policiclici, acetato di cellulosa ed altri.

Non solo, questi rappresentano uno dei rischi di innesco di incendi boschivi e, come sottolineato anche dal decreto del presidente della Regione Puglia, da giugno a settembre, il rischio roghi è molto alto.

E’ necessario contrastare i comportamenti degenerativi conseguenti al fumo di sigarette che ledono il diritto di ogni cittadino di non subire il fumo passivo e di godere del benessere offerto da Torre Guaceto, senza essere costretti a patire le cattive scelte altrui.

Quello sfociato nella recente ordinanza anti fumo è stato un lavoro di squadra che permetterà di proteggere ulteriormente sia la salute dell’area protetta, che quella dei suoi utenti”.