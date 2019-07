Maturità, in Puglia ammesso il 96%. Maglia nera per numero di diplomati nel 2018. Allarme su abbandono studi

LECCE – Messi da parte dizionari e cartucciere, è tempo di stilare un primissimo bilancio. Lo fa il Ministero dell’Istruzione diramando alcuni dati sul numero di studenti ammessi agli esami di maturità di quest’anno.

La Puglia è in linea con il trend nazionale: 11esima in classifica, ha registrato un tasso di ammissione pari al 96.30%. Il dato coincide perfettamente con la media nazionale, ma resta il fatto che si tratta della regione del Sud continentale con meno ammissioni alla maturità. Tradotto in soldoni più di 96 ragazzi su 100 hanno potuto accedere alle prove. Le percentuali più alte sono state registrate in Molise e Basilicata (98% circa). Tassi pari o superiori al 97% anche in Umbria, Campania, Veneto e Calabria.

Difficile dire se un tasso così alto rappresenti una buona o cattiva notizia: c’è chi parla di scuole italiane di “manica larga” e chi, invece, preferisce vedere in questi dati un Paese che “sforna” sempre più eccellenze.

Tornando ad occuparci della Puglia e del Salento, i dati collezionati dall’osservatorio Openpolis, dipingono un quadro a dir poco paradossale. A fronte del 96% delle ammissioni alla maturità, si diceva, soltanto il 50,2 per cento dei pugliesi risultano in possesso almeno di un diploma. In sostanza la metà. Su questo fronte la Puglia è ultima in classifica, mentre in cima c’è il Lazio con circa 20 punti percentuali in più.

Un dato che fa il paio con la percentuale di giovani tra i 18 e i 24 anni che abbandonano precocemente gli studi e che in questo territorio corrispondono al 17,50% della popolazione giovanile. La Puglia, a livello nazionale, è tristemente quinta in classifica.

Tornando al numero di diplomati, analizzando il dato per province spicca la differenza tra quello della città metropolitana di Bari (56,4%) e quello delle province di Bat e Brindisi (attorno al 43%). Lecce, con il 51,80%, è invece in assoluto il Comune con più adulti diplomati in tutta la regione. Il capoluogo è seguito da un comune del foggiano (Bovino, 64,89%) e da altri 4 comuni della provincia di Lecce: Maglie (67,84%), Sternatia (64,66), Cavallino (64,53%), Calimera (62,77%).

E.Fio