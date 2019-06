L’economia salentina resiste alla crisi: export in crescita

LECCE- L’economia della Provincia di Lecce resiste alla crisi, grazie all’export. Nel corso del 2018 sono stati esportati prodotti per un valore complessivo di 609 milioni 307mila euro, registrando un incremento del 48,2. È quanto emerge da uno studio condotto dall’Osservatorio economico, diretto da Davide Stasi, su dati Istat.

In particolare, le esportazioni di articoli in pelle sono aumentate del 186,7 per cento. Ottima performance anche per l’abbigliamento, i generi alimentari e le bevande.

L’export di prodotti agricoli è aumentato del 45,3 per cento (dagli 11 milioni 879mila euro del 2013 ai 17 milioni 265mila del 2018); quelli della silvicoltura del 69,9 per cento (da 31mila euro a 53mila) e quelli della pesca e acquacoltura con una percentuale altissima che arriva addirittura al 263 per cento, ma i valori in termini assoluti restano ancora bassi (da 800 a 2.905 euro).

Più in generale aumentano le merci dichiarate come provviste di bordo e varie (+68,1); i computer e i prodotti di elettronica ed ottica (+67,6); i macchinari (+62,4); i prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (-60,6); i prodotti chimici (+59,6 per cento); i prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature (+42,1); le apparecchiature elettriche (+35,2); gli articoli in gomma e materie plastiche (+23,6 per cento); i prodotti delle attività creative, artistiche e d’intrattenimento (+21,3).

In calo, invece, sempre in termini percentuali, i minerali da cave e miniere (-81,6); i prodotti delle attività editoriali (-61,8); i prodotti di carta (-53,7); i prodotti in legno e sughero (-48,4); i prodotti farmaceutici (-30); i mobili (-29,5); i prodotti tessili (-24,4); i prodotti della metallurgia (-21,4); gli autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (-18,7).