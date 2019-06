Processo “La Fiorita”, per l’europarlamentare Fitto decade l’accusa di peculato

BARI – Per l’europarlamentare Raffaele Fitto decade l’accusa di peculato. Di contro l’esponte potrebbe essere chiamato a risarcire la Regione Puglia per aver abusato, nel 2005, del Fondo di rappresentanza del Presidente in qualità di numero uno dell’ente all’epoca dei fatti.

La Corte di Cassazione ha annullato, con rinvio alla Corte di appello civile di Bari la sentenza con la quale i giudici baresi avevano dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento danni avanzata dalla Regione Puglia nei confronti di Raffaele Fitto, dichiarando prescritto il reato di abuso d’ufficio.

I fatti rientrano nel più ampio procedimento cosiddetto “Fiorita” relativo alla gestione di un maxi-appalto per le Rsa. La vicenda è quella relativa all’utilizzo di circa 187 mila euro del Fondo di rappresentanza del presidente. Per i giudici della Suprema Corte, citiamo testualmente, “è da ritenersi incontrovertibilmente accertato il fatto che la finalità di destinazione di quella somma (…) era caratterizzato anche da evidenti finalità elettorali”.

La Cassazione ha quindi rigettato la richiesta della difesa di Fitto di assoluzione nel merito e anche il ricorso della Procura generale che chiedeva di qualificare il reato come peculato e non come abuso d’ufficio. Ha però accolto il ricorso della parte civile, la Regione Puglia, rinviando ai giudici della Corte di appello di Bari, sezione civile, la decisione sull’eventuale identificazione e quantificazione del danno da risarcire. “Sono profondamente soddisfatto dell’esito della Cassazione -dice l’avvocato difensore Luciano Ancora, affiancato dal collega Francesco Paolo Sisto- Ci sono voluti oltre quindici anni per liberare un cittadino da accuse ingiuste, come quella di peculato”.