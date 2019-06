L’avv. Chiara Perrone nominata coordinatrice cittadina del Mrs a San Donato di Lecce

LECCE – L’avv. Chiara Perrone, consigliere comunale con deleghe Marketing territoriale, Attività Produttive, Efficientamento Energetico, Energie Rinnovabili e Servizi Cimiteriali è stata nominata coordinatrice cittadina del Movimento Regione Salento a San Donato di Lecce.

“Un profilo di spessore che ha i nostri stessi valori e crede nella buona politica per cui ci battiamo giornalmente, questa è Chiara Perrone, nuova coordinatrice del nostro movimento a San Donato di Lecce. È una persona eccezionale amante della cultura e delle nostre tradizioni, a lei l’augurio di buon lavoro da parte di tutto il direttivo del MRS”. Queste le dichiarazioni di Gianluca Montinaro, coordinatore provinciale del Movimento Regione Salento.

“Ringrazio il direttivo del Movimento Regione Salento e in particolar modo il Presidente Paolo Pagliaro per l’accoglienza, per questo incarico e per la fiducia che mi hanno accordato. Sono inoltre motivata ed orgogliosa di poter lavorare in un movimento che seguo da sempre e ammiro per le battaglie che il Presidente ha sempre combattuto in prima linea per il bene del nostro Salento. Mettersi al servizio di un movimento territoriale ti permette di avere più possibilità di incidere per cambiare le cose. Sono già al lavoro con tanto entusiasmo”. Queste le prime parole dell’avv. Chiara Perrone subito dopo la nomina.