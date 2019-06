Ecotassa 2019, i Comuni vincono al Tar la battaglia contro la Regione

LECCE – 89 Comuni della Provincia di Lecce vincono al Tar la battaglia contro la Regione Puglia sull’ecotassa 2019.

Anche per quest’anno l’Ente aveva stabilito per la totalità dei Comuni della provincia di Lecce il pagamento dell’ecotassa nella misura massima di € 25 per ogni tonnellata di rifiuto conferito in discarica, con conseguente aumento della Tari a carico dei cittadini. 89 Comuni avevano dato incarico all’Avv. Luigi Quinto, lo scorso aprile, di contestare al TAR il nuovo provvedimento regionale, ritenendolo vessatorio ed ingiusto.

È di questa mattina la decisione della Seconda Sezione del TAR di Lecce ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto per i ricorrenti di godere di una premialità consistente nell’abbattimento dell’80% dell’ecotassa.

“È paradossale -commenta il legale- che la Regione Puglia richieda il pagamento dell’ecotassa in misura massima pur non fornendo una rete impiantistica per il conferimento della frazione organica idonea a consentire il raggiungimento delle percentuali imposte”. La sentenza del tribunale amministrativo mette dunque la parola fine ad una controversia che va avanti da 5 anni.