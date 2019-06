Dai km di parole ai km di strada: atto d’intenti per la 275

SALENTO – Hanno richiamato l’attenzione di tutte le istituzioni interessate per attivarsi affinché l’ammodernamento della statale possa diventare in brevissimo tempo opera cantierabile. È stato firmato un atto d’intenti per la trasformazione dei km di parole in km di strada. E la strada è la 275 Maglie-Leuca.

A sottoscrivere il documento indirizzato al Governo, la Regione Puglia, con l’Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità Giovanni Giannini, le associazioni di categoria, gli ordini professionali e i sindacati leccesi. Una richiesta unanime di intervento per la realizzazione della strada, che arriva dopo un incontro tra Regione, Provincia, eurodeputati, consiglieri regionali e sindaci. Alla luce anche del fatto che, aper effetto dell’art. 44 del Decreto Crescita, c’è il rischio reale di perdere, in assenza di un progetto esecutivo, il finanziamento di 288 milioni di euro,

si chiede che “il Governo si impegni a sottoporre, nel minor tempo possibile, al CIPE la documentazione necessaria per la conseguente approvazione del progetto esecutivo del I° lotto; che entro due mesi, a decorrere dal 17 giugno 2019, gli Enti interessati alla realizzazione del II° lotto SS 275, si impegnano a raggiungere una decisione definitiva, da non porre più in discussione, al fine di consentire al soggetto attuatore, ANAS, di avviare la procedura di progettazione; in riferimento al precedente 2° punto, qualora gli Enti interessati non dovessero rispettare i termini indicati, i soggetti sottoscriventi il presente documento chiedono alla deputazione salentina di attivarsi per un immediato avvio delle procedure per il commissariamento dell’opera.

È emersa la necessità di dialogare con le istituzioni. Per questo viene richiesto anche un incontro urgente con i rappresentanti del Governo competenti in materia.

I firmatari:

Ance Lecce in persona del Presidente Giampiero Rizzo;

Confindustria Lecce in persona del Presidente Giancarlo Negro;

CLAAI Puglia in persona del Presidente Luigi Quaranta;

CNA Costruzioni Lecce in persona del Presidente Fernando De Carlo;

CONFAPI Lecce in persona del Presidente Anna Maria Altomare;

CONFARTIGIANATO Lecce in persona del Presidente Luigi Derniolo

CONFCOMMERCIO Lecce in persona del Presidente Maurizio Maglio;

CONFESERCENTI Lecce in persona del Presidente Luigi Muci;

FAI in persona del Presidente Carlo Taurino;

Ordine dei Geologi di Puglia in persona del Presidente Salvatore Valletta;

Ordine degli Architetti di Lecce in persona del Presidente Rocco De Matteis;

Collegio dei Geometri di Lecce in persona del Presidente Luigi Ratano;

Ordine degli Ingegneri di Lecce in persona del Presidente Raffaele Dell’Anna;

Ordine dei Periti Industriali di Lecce in persona del Presidente Daniele Monteduro;

CGIL Lecce in persona del Segretario Provinciale Valentina Fragassi;

FILLEA-CGIL in persona del Segretario Simona Cancelli;

CISL Lecce in persona del Segretario Provinciale Antonio Nicolì;

FILCA-CISL in persona del Segretario Donato Congedo;

UIL Lecce in persona del Segretario Provinciale Salvatore Giannetto;

FENEAL-UIL in persona del Segretario Paola Esposito.