LECCE- Fiocco azzurro in casa del consigliere regionale Cristan Casili, dove nelle scorse ore è venuto al mondo il piccolo Emanuele, pronto a portare allegria e riscatto in una famiglia segnata 4 anni fa da una tragedia indelebile. Al papà e alla mamma vanno i nostri più affettuosi auguri per questa grande gioia.