Infiorata di sale: Lequile onora S.Vito Martire

LEQUILE- Dal tramonto sino alle prime luci dell’alba a comporre un’infiorata di sale in onore di San Vito martire. Così Lequile ha vissuto in strada l’antivigilia di una delle feste più suggestive del Salento. L’evento, divenuto ormai uno spettacolo rinomato, è stato organizzato dalla Deputazione San vito Martire in collaborazione con il Centro Culturale Menhir ed è stato finanziato dalla Regione Puglia. A partecipare a questo frammento di vita lequilese i bambini della locale scuola di infanzia insieme a quelli della scuola primaria, che, con le loro maestre e con i giovani delle parrocchie, hanno composto una ventina di quadri figurativi di sale, intervallati da mantra coloratissimi. Tema dell’infiorata di sale di quest’anno San Vito e i luoghi di San Vito a Lequile nel solco della mission della Deputazione che, come ha sottolineato il presidente Fabio Lettere, si adopera per tramandare la fede e la devozione nei confronti del santo martire artefice di numerosi miracoli. Via ;agenta si è trasformata in un teatro a cielo aperto dove mani piccole e grandi hanno sapientemente mescolato colori ed emozioni per accendere la festa patronale. L’asfalto ha ceduto il posto a un tappeto ricamato con trame di cristalli combinati come le tessere di un mosaico sotto la direzione artistica di Milena Guarascio e Barbara Rizzo e in sinergia con Emanuela Greco, Giovanna Lorenzo, Valeria Quarta e Francesca Martina tra ali di spettatori incantati dalla certosina composizione in divenire. Non solo estro artistico, ma anche condivisione di progetti e lavoro. Un duro ma appassionato lavoro di volontariato condiviso da una comunità intera che non esita a sporcarsi le mani e a sbucciarsi le ginocchia per creare un capolavoro degno di essere ammirato e ricordato all’ombra della cupola della chiesa di San Vito ombelico sacro di Lequile del presente del passato e del futuro.