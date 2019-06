Fuori strada a bordo dello scooter: un morto e un ferito

CASTELLANETA- Risveglio da incubo nel tarantino: un morto e un ferito a Castellaneta Marina. Poco prima delle sei di questa mattina, due ragazzi che viaggiavano su uno scooter di grossa cilindrata sono rimasti coinvolti in un grave incidente stradale. Dei due, uno è morto sul colpo, mentre l’altro, ferito, è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Santissima Annunziata di Taranto. La vittima si chiama Luigi Gaudio, originario della Calabria, 30 anni, lavorava come cuoco in un lido tarantino. Stando alle prime ricostruzioni, lo scooter sarebbe finito fuoristrada, per poi schiantarsi.