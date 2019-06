Lecce a New York ma più trulli che barocco

NEW YORK – Che sia la Firenze del Sud ed il Salento la meta turistica più cool degli ultimi anni per tutto il mezzogiorno non ha importanza tant’è che a Times Square lo spot che promuove la Puglia parte dalla provincia di Bari per poi fugaci immagini di Lecce. Nulla da togliere ai Trulli ed a Federico secondo ed ai suoi castelli ma i trulli, per Puglia Promozione, sono più attrattivi del barocco leccese, del suo/nostro mare e dei tanti centri storici e chiese che fanno, delle nostre province, un invidiabile patrimonio. Il Salento con i territori di Brindisi e Taranto meno presenti pur se comprensibile il tempo ridotto di uno spot che americani, e turisti di tutto il mondo, potranno ammirare nella mitica città della mela: New York.