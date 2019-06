Bruxelles: Fitto eletto co-Presidente dei Conservatori Europei

BRUXELLES – Dopo la scelta dell’onorevole Meloni di un’altra circoscrizione entra nel Parlamento Europeo l’eurodeputato Raffaele Fitto. L’esponente salentino al suo secondo mandato a Bruxelles e dopo esser entrato a far parte dell’esecutivo nazionale di Fratelli d’Italia viene designato coPresidente del gruppo europeo dei Conservatori. “Siamo il secondo partito del gruppo ed un mio ringraziamento va a Giorgia Meloni. Oggi, in Europa, Fratelli d’Italia è la seconda delegazione del gruppo europeo dei conservatori e la mia elezione a co-presidente è la prova di quanto e come siamo cresciuti politicamente e nelle urne! Essere eletto all’unanimità, continua Fitto, è un riconoscimento per la mia persona e, sottolinea, anche per il suo nuovo partito, Fratelli d’Italia. Un grazie ai colleghi di tutte le delegazioni che mi hanno dato fiducia, darò il massimo perché sia ben riposta. Ma il grazie più grande va a Giorgia Meloni, per la sua lungimiranza, per aver intuito che nel centrodestra c’era bisogno di una nuova proposta politica che rilanciasse i valori e i principi della destra, ma con un nuovo linguaggio capace di includere anche chi veniva da storie diverse, ma coerenti con un percorso. Oggi la mia elezione è il successo anche di questo progetto politico”.