Lecce, per Yilmaz ore decisive. Ersoy, per i turchi è già giallorosso

LECCE – (di Tonio De Giorgi) Sono ore decisive per portare in Italia Burak Yilmaz, l’attaccante turco messo nel mirino dal direttore sportivo del Lecce Meluso per rinforzare l’attacco giallorosso. Il diessse della società leccese è volato in Turchia e la giornata di lunedì è stata importante per mettere nero su bianco con il Besiktas. L’accordo con il giocatore era stato già raggiunto, ma il contratto va definito nei dettagli: Yilmaz potrebbe firmare un biennale condito da alcuni bonus che potrebbero far maturare anche l’eventuale prolungamento del contratto. Lo scoglio più difficile da superare è quello rappresentato dalla società turca, il Besiktas. Non vorrebbe privarsi del proprio attaccante, ma la difficile situazione economica costringerà il club turco a lasciar partire Yilmaz. Anche su questo punto il direttore sportivo giallorosso è al lavoro perché vorrebbe strappare l’attaccante a condizioni vantaggiose per la società leccese, senza dover mettere sul piatto cifre esorbitanti per una società neopromossa come il Lecce. Yilmaz, 34 anni, era stato visionato dal vivo da Meluso (in occasione di Turchia-Francia), il quale si è convinto a puntare decisamente sul centravanti della Nazionale turca. Ha visto in lui tutte le caratteristiche che ne farebbero un assoluto protagonista nel Lecce di Liverani senza dimenticare la voglia del calciatore di esibirsi nel campionato italiano dove sarebbe potuto arrivare almeno con una stagione di anticipo per via dell’interesse della Lazio, vicinissima a portare in Italia l’attuale attaccante del Besikats. Salvo sorprese dell’ultima ora sarà il club del presidente Sticchi Damiani a regalargli la vetrina italiana. La trattativa non è facile, ma sono ore decisive e la fumata bianca potrebbe esserci a breve. Il viaggio in Turchia ha un altro obiettivo: il difensore Ertuğrul Ersoy, 22 anni, del Bursaspor.

Secondo fonti turche l’affare si sarebbe già concluso e il difensore vestirà la maglia giallorossa. Nei giorni scorsi il direttore sportivo Meluso aveva confermato l’interesse per il giocatore, ma aveva smentito offerte ufficiali da parte della società leccese per l’ingaggio del calciatore. In particolare, è l’edizione turca del sito Beinsport a confermare l’esito positivo della trattativa. Ersoy avrebbe raggiunto un accordo con il Lecce per le prossime quattro stagioni. Per quanto riguarda le piste italiane, il direttore sportivo giallorosso ha avviato contatti con i nuovi rappresentanti della Fiorentina per ingaggiare il portiere Dragowski, nella passata stagione all’Empoli. Con la Fiorentina si parlerà pure di Saponara, ma il trequartista valuterà pure altre offerte, non solo l’ipotesi Lecce. Stesso discorso per Bertolacci. La società giallorossa non ha nascosto il proprio interesse, ma valuta pure altri profili. Per l’attacco Meluso sta pensando di portare alla corte di Liverani Alex Trajkovski, 26 anni, attaccante macedone. Saranno approfonditi i contatti con il Napoli per Tutino, Palmiero e Luperto. Difficile che trovino posto nel Napoli di Ancelotti. La società partenopea li darà in prestito per farli giocare con continuità. Il club giallorosso è interessato, ma nelle eventuali trattative detterà le proprie condizioni.