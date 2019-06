Taekwondo: a Roma brilla una giovane salentina, Celeste Buttazzo

LECCE- (di M.C.) – A brillare a Roma nella Olympic Dream Cup 2019 di Taekwondo, rappresentando la Puglia, una giovane atleta salentina, Celeste Buttazzo, 11 anni, di Castrì di Lecce che negli ultimi due anni si è messa in mostra per la sua bravura e la preparazione in uno sport da combattimento affascinante, un’arte marziale di origine coreana molto amata ma poco pubblicizzata, vincendo solo medaglie d’oro in gare interregionali e internazionali a tal punto da guadagnarsi l’onore di concorrere nella Coppa Italia come rappresentante della Puglia.

La gara che ha visto partecipare tutte le regioni italiane, si è svolta nei giorni 10 e11 giugno al Foro Italico, e si sono sfidati tutti i migliori atleti di ogni regione.

La giovane sportiva del Team AGAPE & SPORT di Calimera ha stupito tutti vincendo prima gli Ottavi 26-19 contro l’Abruzzo, poi 25-20 contro le Marche e in semifinale ha battuto la Calabria conquistando la finale contro la Liguria ed ha ben figurato portandosi in vantaggio fino al 2° round ma poi ha ceduto al 3° round ma salendo sul podio portandosi a casa la medaglia d’argento.

Celeste Buttazzo è vice campionessa d’Italia.

Adesso il Team AGAPE & SPORT è impegnato nella preparazione della prossima competizione che sarà l’Internazionale Grecia Salentina giunto alla 5^ edizione, che si terrà a Martano nei giorni 5-6-7 Luglio.