Provincia, squadra di governo ancora da perfezionare

LECCE-La nuova squadra di governo del presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva si sta costituendo in queste ore, ma la giunta, di fatto, è ancora al palo. Tre giorni di tempo per far quadrare il cerchio prima della firma ufficiale dei decreti da parte del presidente con gli otto nomi e rispettive deleghe. E proprio in questi giorni continueranno le riunioni e le consultazioni: la maggioranza infatti ha deciso, durante un incontro, di chiedere ad altri gruppi un impegno formale. Ecco intanto chi sono i nomi certi che faranno parte della squadra: la consigliera di Tricase Federica Esposito dell’Udc, a cui va la vicepresidenza della Provincia; Nunzio dell’Abate di Leu, al quale dovrebbe andare il Bilancio e altre deleghe. Certo anche il segretario del Pd Ippazio Morciano con la delega ai Lavori Pubblici, mentre al consigliere rieletto ex Udc Massimiliano Romano dovrebbe andare la delega allo Sport ma anche alla Rappresentanza e al Cerimoniale dell’Ente. La Cultura invece sarà affidata al sindaco di Corigliano d’Otranto Dina Manti.

Solo ipotesi ancora non confermate invece le nomine per Fabio Tarantino, sindaco di Martano, per il neretino Daniele Piccione, consigliere rieletto, e per il tavianese Germano Santacroce, eletto con la Puglia in Più.

La decisione ufficiale arriverà nei prossimi giorni.