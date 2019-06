E’ Adele Sammartino Miss Mondo Italia 2019

GALLIPOLI – E’ Adele Sammartino 23enne psicologa di Pompei la nuova miss Mondo Italia 2019,eletta sabato sera al Teatro Italia di Gallipoli, di fronte a 1300 spettatori.

La finale è stata condotta da Giorgia Palmas, che oltre a far sfilare e far conoscere le 50 bellezze in gara, è stata affiancata da diversi ospiti, tra cui il nuotatore pluricampione del mondo Filippo Magnini, il giornalista Alessandro Cecchi Paone, l’inviato di Striscia La Notizia Luca Abete, il cabarettista Pino Campagna e la cantante Bianca Aztei. E poi ancora giornalisti locali e non.

Ma non solo: tra ospiti, bellezze e spettacolo, c’è stato anche spazio per la solidarietà donando l’intero ricavato della serata a CuoreAmico, una preziosa realtà che da 19 anni rappresenta un aiuto per tantissimi bambini speciali, costretti ogni giorno a confrontarsi con battaglie più grandi di loro.

Una onlus importante quindi, presente in una serata unica, con 50 finaliste, a cui è andata la standing ovation finale, insieme al coreografo di Miss Mondo Italia Lino Perrone, a tutto lo staff e soprattutto alla famiglia Marzano che da anni è protagonista con i fatti, di una grande macchina organizzativa, che sabato sera ha ancora una volta eletto una nuova Miss, piena di sogni e ambizioni.

Adele Sammartino, con il numero 45, è riuscita ad avere la meglio sulle altre 49 miss.Il testa a testa, l’ha vista superare in sequenza la numero 7 Lorenza Di Cesare (Lazio) e la numero 35 Katia Riparelli (Veneto) giunta seconda.”Questa vittoria è un sogno unico spero ripetibile”, afferma la nuova Miss Mondo Italia, che presto volerà in Thailandia, dove il prossimo 7 dicembre si terrà la finale di Miss World.