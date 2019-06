Il Gruppo dei Popolari in Regione chiede le dimissioni di Ruggeri

BARI – I componenti del gruppo dei Popolari in Consiglio Regionale, Cera , Longo e Romano chiedono le dimissioni del Sen. Ruggeri. “La sempre più evidente perdita di fiducia nei partiti tradizionali, non più capaci di essere contenitori di istanze territoriali e di farsi promotori delle esigenze della comunità, ha vanificato il messaggio alla base della coalizione dei Popolari che governa in Regione.

A questo deve aggiungersi il risultato delle elezioni europee ottenuto dall’on. Cesa, che in Puglia ha totalizzato 15.551 voti. Risultato che non rende giustizia al lavoro svolto sui territori.

Al dato elettorale, occorre aggiungere un’analisi organizzativa-politica che coinvolge gli organi nazionali, ma non può prescindere da una sintesi efficace sul territorio regionale, dove la coalizione dei Popolari, pur avendo in Giunta, un assessore di riferimento, nella figura del sen. Salvatore Ruggeri, si è ritrovata spesso a rincorrere provvedimenti e atti che non venivano mai portati all’attenzione del Gruppo, e a continuare a pagare un dazio sui territori da parte di chi è in Consiglio Regionale su mandato popolare.

Assessore, scrivono gli interessati – incapace di rendersi punto di riferimento delle istanze territoriali e per questo invitato a rassegnare le proprie dimissioni. In subordine la richiesta al Presidente Emiliano della revoca della delega, non rappresentando più il Gruppo Popolari in Regione”.