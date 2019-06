Pagliaro: “SS 275 deve essere ultimata. Abbiamo bisogno di risposte chiare”

LECCE- “Tavoli di confronto, riunioni e poi ricorsi, proteste e chiacchiere, sempre tante chiacchiere e ahimè vedo che ancora oggi dopo tantissimi anni si continua a parlare senza sbloccare una situazione assurda: la strada statale 275 Maglie-Leuca che abbiamo sempre considerato un’opera necessaria per la sicurezza di tantissimi salentini è anche prioritaria per lo sviluppo e la crescita del Salento perché senza collegamenti adeguati si sprofonda sempre più giù, si muore, e qui siamo isolati. Non si può più tergiversare. Sono anni che lo ripeto a gran voce, i politici salentini dovrebbero incatenarsi a Roma per chiedere rispetto per il Salento; le belle parole non servono a nulla, è tempo di rispondere all’immobilismo con i fatti. È assurdo assistere oggi al tiepido interesse di politici salentini presenti sulla scena da oltre vent’anni che non sono riusciti mai ad incidere sulla questione ma l’hanno subita seduti comodamente in poltrona. Veramente bisognerà affidarsi ad un commissariamento come propone Ance Lecce per superare e risolvere una questione così importante per lo sviluppo e la sicurezza di un territorio intero? Proprio Ance Lecce merita un applauso perché combatte sostituendosi alla Politica per cercare soluzioni, per cercare giustizia per le imprese che vengono prima di tutto perché producono lavoro e sviluppo.I lavori devono essere sbloccati, quest’opera infrastrutturale deve essere ultimata perché è basilare per l’economia e lo sviluppo del Salento ed è diventata una barzelletta ripetuta e raccontata mentre continuano i disagi ed i pericoli per chi giornalmente percorre quella strada.Serve una presa di posizione forte e decisa. Serve una soluzione, bisogna trovarla. Coesione e unità di intenti, senza polemica alcuna. Il Ministro per il Sud Barbara Lezzi e il Ministro alle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli come intendono muoversi per sbloccare quest’opera? Abbiamo bisogno di riposte chiare e precise. La 275 deve essere ultimata. Basta chiacchiere. Quello che fa più rabbia è dover, ancora una volta, evidenziare come il Salento non possa decidere per il suo futuro, la mancanza di una cabina di regia ci penalizza oltremodo”. Intervento di Paolo Pagliaro, Presidente del Movimento Regione Salento, in merito alla questione della Strada Statale 275.