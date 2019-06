Estate sicura: polizia locale, in 5 comuni arrivano rinforzi. Firmato protocollo

SALENTO – Anche per il 2019 il Ministero dell’Interno ha varato il Progetto “Spiagge sicure” per la prevenzione e il contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione nelle località turistiche. In Puglia sono 10 i comuni che beneficieranno dei fondi, ciascuno di loro riceverà 42 mila euro. Nel Salento i comuni originariamente coinvolti erano Porto Cesareo, Nardò e Melendugno. Poi, tramite apposite intese, gli ultimi due hanno reso possibile l’estensione del beneficio anche a Gallipoli e Otranto, dividendo le risorse esattamente a metà. Il protocollo è stato sottoscritto in mattinata in Prefettura.

Ognuno dei comuni beneficiari ha scelto come impiegare i fondi che il Governo stanzia in favore dell’assunzione a tempo determinato di agenti della Polizia Locale, pagamento degli straordinari, acquisto di nuove attrezzature e promozione di campagne di sensibilizzazione.

Tutti e cinque i beneficiari salentini hanno scelto di aumentare le unità di polizia locale in campo, assunzioni stagionali con la possibilità di pagare lo straordinario fino a mezzanotte nelle zone della movida e dove si concentrano i maggiori flussi di avventori.

Nelle marine di Melendugno e in paese ci saranno due agenti in più, che si aggiungono ai 10 stagionali reclutati ogni anno e ai 5 a tempo indeterminato. Queste unità saranno affiancate anche da istituti di vigilanza privata. Presidieranno le spiagge al mattino e le zone limitrofe. Nelle fasce pomeridiane-serali saranno presenti lungo le principali vie del passeggio.

A Otranto ci saranno tre nuove assunzioni stagionali e le pattuglie di polizia locale saranno impiegate prevalentemente lungo il Litorale in zona Alimi, lì dove si concentrano gli stabilimenti balneari. Anche in questo caso si potranno pagare gli straordinari fino a tarda sera.

A Gallipoli il contratto degli agenti già in servizio sarà convertito in full time. 10 agenti che si alterneranno in spiaggia, nel centro storico e sul lungomare.

Anche a Nardò si punta tutto sul rafforzamento dell’ organico della Polizia Locale impiegando due pattuglie (una al mattino e una al pomeriggio) di due unità ciascuna per i controlli di legalità sulla fascia costiera. In totale quattro vigili in più.

Idem a Porto Cesareo dove ci saranno sei vigili stagionali in più in spiaggia. Parte dei fondi sarà destinato allo straordinario.

