Abbonamenti: quota mille in vista. Piace il settore Yellow Red

LECCE – (di Tonio De Giorgi) È partita spedita la campagna abbonamenti per la prossima stagione. Lo scorso venerdì sono state vendute 652 abbonamenti, numero che è aumentato a 874 tra sabato e domenica quando gli abbonamenti sono stati sottoscritti presso le ricevitorie collegate al circuito vivaticket, il nuovo sistema informatico che cura la vendita on line anche per gli abbonamenti della società giallorossa. Non hanno perso tempo i tifosi giallorossi e hanno sfruttato le prime ore di campagna abbonamento. E dopo il fine settimana la vendita è ripresa anche presso le filiali della Banca Popolare Pugliese di Lecce, Aradeo e Tricase. La sede di via XXV Luglio a Lecce è stata presa d’assalto dalla tifoseria giallorossa che ha sfidato il primo vero caldo pur di portare a casa e mettere nel cassetto l’abbonamento per il prossimo campionato di Serie A del Lecce. Fino al 21 giugno gli abbonati degli ultimi due campionati potranno esercitare il diritto di prelazione e conservare il posto dell’ultima stagione. I tifosi che sono in possesso degli ultimi due abbonamenti possono sottoscriverne uno nuovo con la tariffa “sempre qui” studiata dalla dirigenza giallorossa per i più affezionati. Avranno tempo fino al 21 giugno per comprare l’abbonamento a prezzi veramente vantaggiosi.

Dal 24 giugno, invece, il diritto di prelazione può essere sfruttato dagli abbonati della passata stagione attraverso la tariffa “fedeltà”. Il periodo di prelazione per gli abbonati della scorsa stagione termina il 5 luglio. Nei giorni 6, 7, 8 e 9 luglio ci sarà una pausa tecnica mentre dal 10 luglio la vendita sarà libera e sempre attraverso il circuito Vivaticket gli abbonamenti potranno essere acquistati comodamente on line da casa per chi è titolare della Fidelity Card. Ha fatto registrare un buon riscontro la nascita del settore Yellow Red riservato agli Under 14, i quali potranno accedere al settore Distinti Sud Ovest. Per la Curva Nord superata quota 250; anche la Tribuna Est conferma un buon gradimento e si viaggia verso le 150 tessere vendute. La riapertura dei Distinti ha accolto i primi spettatori che torneranno a sedere in questi settori chiusi da diverse stagioni. Oltre 150 gli abbonamenti venduti per i Distinti dei quali la metà riguarda il Settore Yellow Red (Distinti Sud-Ovest) ai quali vanno aggiunti quasi 50 abbonamenti per Under 14 (gratis) che non sono conteggiati nel computo totale. Meno gettonate per il momento la Tribuna Centrale Inferiore, Superiore e Poltronissime. Inoltre, nella sede del club giallorosso sono pervenute richieste provenienti da tutta la Puglia, ma pure dal Molise e da alcune zone della Campania. Questo grazie ad una politica dei costi che il tifoso sta apprezzando perché sottoscrivendo l’abbonamento si ha la possibilità di avere gratis (rispetto all’acquisto del singolo evento) sei, sette partite e, inoltre, sono assicurate nel pacchetto pure le partite contro Juventus, Napoli, Inter e Milan che, altrimenti, singolarmente, costerebbero quasi quanto un abbonamento intero per alcuni settori”. Agli abbonati sarà regalata, tra dicembre e gennaio, la maglia celebrativa della promozione in Serie A autografata da tutti i giocatori.