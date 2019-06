“NavighiAmo” all’insegna della solidarietà

TORRE SAN GIOVANNI- Si svolgerà il prossimo 23 giugno a Torre San Giovanni “NavighiAmo”, un generatore di sorrisi ideato per i naviganti speciali, per le loro famiglie e i loro assistenti.Ospiti della Lega Navale Italiana sezione di Torre San Giovanni, i navigatori speciali faranno un’escursione in mare per l’intera mattinaata per poi rientrare in porto e qui godersi un delizioso buffet. Subito dopo, nel primo pomeriggio si volerà al Castello di Ugento. Ricordiamo che l’evento, inserito nel progetto sociale “Terra e Mare“, è stato realizzato in collaborazione con Motorterapia, la Lega Navale Italiana Del. Puglia, ACI Lecce, CuoreAmico e Laica.