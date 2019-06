Fernando Leone (Mrs) affronta la questione Tari

LECCE- Con una mozione indirizzata prima a tutti i rappresentanti dell’Unione dei Comuni del Nord Salento e poi al Sindaco e al Consiglio Comunale di Guagnano, Fernando Leone chiede impegno per abbattere la Tari. Il consigliere comunale guagnanese, nonché consigliere provinciale del Movimento Regione Salento, sollecita la presa in carico come Unione dei Comuni del Nord Salento (o l’A.R.O. stessa) del servizio tributi TARI, il servizio di controllo ambientale della raccolta e trasporto dei rifiuti, nonché qualsiasi altro aspetto inerente l’argomento in questione.

Chiede inoltre, con la mozione al suo sindaco, di approvarla affinché la Regione Puglia si impegni non soltanto a far sì che aumentino le percentuali di raccolta differenziata, ma anche affinché il tributo possa sensibilmente diminuire, considerato che al momento la situazione è da considerarsi insostenibile per i cittadini ma anche per i Comuni stessi; in tempi brevi a chiudere definitivamente il ciclo dei rifiuti in Puglia; garantire un sistema di impiantistica di recupero efficiente, per non compromettere l’accesso ai contributi del Conai; abolire definitivamente l’ECOTASSA in considerazione degli ottimi risultati raggiunti da tutti i Comuni pugliesi.

Ecco i documenti:

mozione Aumento TARI in Puglia ufficio unico