Turismo in crisi? Regione: “Salento ha ancora appeal, meno mare e più borghi”

SALENTO- “La Puglia è una regione ancora trendy nonostante dieci anni di crescita costante dei flussi turistici, in particolare dall’estero, e il Salento ha ancora grande appeal”. La Regione Puglia, per il tramite dell’assessore al ramo Loredana Capone, replica a muso duro alla sferzata arrivata dal Sole24Ore, che, statistiche alla mano, ha documentato una Puglia che cola a picco, con una emorragia fino al 13,6% di presenze e fatturato. Il Salento, sempre secondo l’indagine del quotidiano milanese, perderà oltre l’11% in termini di presenze e quasi il 14% di fatturato.

La Regione non ci sta: “L’estate 2019, slittata per via del maltempo, partirà nel migliore dei modi”, annuncia, appuntando che “la ricerca JFC ripresa dal Sole24Ore si basa in realtà su un campione ridotto e raccolto in 11 località del balneare pugliese”.

“La conferma di un andamento ancora una volta positivo – secondo la Capone – arriva da una molteplicità di fonti raccolte dall’Osservatorio regionale sul Turismo: i dati Expedia sulle prenotazioni e il fatturato da gennaio a maggio, i dati SPOT/ISTAT finora trasmessi da un campione di 2.500 strutture ricettive del territorio (il 50% delle attive da gennaio a maggio), i dati Expedia sulle prenotazioni e il fatturato da gennaio a maggio, l’analisi dei prezzi effettuata da Travel Appeal, i dati di Aeroporti di Puglia sul traffico passeggeri negli scali di Bari e di Brindisi, e infine le conferme che giungono dall’approfondita ricerca sull’impatto economico del turismo affidata agli esperti dell’Università Ca’ Foscari di Venezia”.

Si squadernano, in particolare, i dati di quest’ultimo approfondimento, frutto dell’intervista fatta a 400 turisti che hanno trascorso un soggiorno in Puglia: “Sono sempre meno coloro che scelgono la Puglia per il mare (dal 67% del 2016 al 50% del 2018) mentre aumenta la quota di coloro che optano per un soggiorno itinerante rivolto alla ricerca dei borghi e delle vie del gusto. Il 50,3% degli intervistati pensa di ritornare in Puglia in futuro. Il 26,7% ci tornerà nel 2019 scegliendo la medesima località, mentre il 9,0% sceglierà un’altra località. Tra questi ultimi, le località prescelte sono soprattutto quelle del Gargano e del Salento”.